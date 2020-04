David Guetta teve uma ideia para ajudar a angariar verbas para a luta contra o novo coronavírus: fazer um DJ set de duas horas na varanda de um edifício na Flórida.

O espetáculo atraiu várias pessoas, pelo que a polícia local teve de intervir, uma vez que no estado da Flórida são proibidos agrupamentos de mais de dez pessoas.

No Facebook, o DJ set foi visto por cerca de nove milhões de pessoas e, no YouTube, por dois milhões, o que, juntamente com as doações dos espectadores, ajudou a angariar cerca de 650 mil euros, que serão entregues a quatro instituições de solidariedade.

"Ainda estou maluco com a noite de ontem", escreveu David Guerra. "Obrigada a todos os que se juntaram e àqueles que fizeram doações. Embora vivamos tempos muito estranhos, foi mágico poder ligar-me a vocês através da música. E, mais importante do que isso, juntámos dinheiro para aqueles que precisam".