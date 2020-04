Era perto de 2 da manhã de dia 19 em Portugal. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts - cada um em sua casa, os dois primeiros de guitarra acústica e Watts a tocar bateria no sofá, atiram-se a 'You Can't Always Get What You Want', numa versão acústica.

A aparição dos fresquíssimos Rolling Stones foi um dos momentos mais especiais do mega evento virtual "One World: Together at Home".

Para ver aqui: