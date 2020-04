Já se encontra disponível a versão integral do festival "One World: Together at Home", que se realizou este sábado e que teve como objetivo apoiar os profissionais de saúde que se encontram a combater o novo coronavírus.

Ao todo, o evento superou as oito horas de duração, contando com atuações de nomes como Lady Gaga (que também foi curadora), Billie Eilish, Elton John ou os Rolling Stones. A transmissão televisiva do mesmo durou "apenas" duas horas.

Recorde-se que a BLITZ acompanhou a emissão televisiva, juntando e comentando os melhores momentos do "One World: Together at Home".

Confira a lista dos participantes:

Adam Lambert

Alicia Keys

Amy Poehler

Andra Day

Andrea Bocelli

Angèle

Anitta

Annie Lennox

Awkwafina

Becky G

Becky Lynch

Ben Platt

Billie Eilish

Billie Joe Armstrong

Billy Ray Cyrus

Black Coffee

Braun Strowman

Bridget Moynahan

Camila Cabello

Cassper Nyovest

Celine Dion

Charlie Puth

Chris Martin

Christine And The Queens

Common

Connie Britton

Danai Gurira

David & Victoria Beckham

Delta Goodrem

Don Cheadle

Eason Chan

Eddie Vedder

Ellen Degeneres

Ellie Goulding

Elton John

Erin Richards

Finneas

Heidi Klum

Henry Golding

Hozier

Hussain Al Jassmi

Idris And Sabrina Elba

J Balvin

Jack Black

Jack Johnson

Jacky Cheung

Jameela Jamil

Jason Segel

Jennifer Hudson

Jennifer Lopez

Jess Glynne

Jessie J

Jessie Reyez

Jimmy Fallon

Jimmy Kimmel

John Legend

Juanes

Kacey Musgraves

Keith Urban

Kerry Washington

Kesha

The Killers

Lady Antebellum

Lady Gaga

Lang Lang

Leslie Odom Jr.

Lewis Hamilton

Liam Payne

Lili Reinhart

Lilly Singh

Lindsey Vonn

Lisa Mishra

Lizzo

Ll Cool J

Lola Lennox

Luis Fonsi

Lupita Nyong’o

Maluma

Maren Morris

Matt Bomer

Matthew Mcconaughey

Megan Rapinoe

Michael Bublé

Milky Chance

Natti Natasha

Niall Horan

Nomzamo Mbatha

Oprah Winfrey

Paul Mccartney

Pharrell Williams

Pierce Brosnan

P.K. Subban

Picture This

Priyanka Chopra Jonas

Rita Ora

The Rolling Stones

Sam Heughan

Sam Smith

Samuel L Jackson

Sarah Jessica Parker

Sasha Banks

Sebastián Yatra

Shah Rukh Khan

Shawn Mendes

Sheryl Crow

Sho Madjozi

Sofi Tukker

Stephen Colbert

Stevie Wonder

Superm

Taylor Swift

Tim Gunn

Usher

Vishal Mishra

Xavier Woods

Zucchero