Uma versão crua, despida e tocante de 'Wake Me Up When September Ends', dos Green Day, foi a escolha do vocalista da banda, Billie Joe Armstrong, para o evento "One World: Together at Home", que reuniu a elite da música na noite de sábado (madrugada de domingo em Portugal) no combate à pandemia de covid-19.

Enquanto o músico tocava o sucesso do álbum "American Idiot", de 2004, foram exibidas imagens de cidades vazias.