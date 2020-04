Billie Eilish foi uma das artistas presentes no festival "One World: Together at Home", que juntou diversas personalidades do mundo do entretenimento num evento de apoio aos profissionais de saúde que combatem a Covid-19.

Acompanhada pelo irmão, Finneas, Eilish interpretou uma versão de 'Sunny', tema de Bobby Hebb editado em 1966, com um toque "especial": quatro notas de 'No Time to Die', tema que ambos escreveram para o novo filme de James Bond.

No final, a norte-americana deixou o seu agradecimento aos médicos e enfermeiros "que estão a arriscar a vida para salvar a nossa". Veja aqui a atuação: