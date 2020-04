"Lady Madonna, children at your feet/ Wonder how you manage to make ends meet/ Who finds the money when you pay the rent?/ Did you think that money was heaven sent?": a letra de 'Lady Madonna', êxito dos Beatles assinado em 1968 por Paul McCartney, foi a escolha do veterano inglês para o espetáculo "One World: Together at Home", que reuniu no sábado à noite (madrugada de domingo em Portugal) algumas das maiores estrelas da música, contra a pandemia de covid-19.

Apresentado por um dos apresentadores, Jimmy Fallon, com o seu "cantor e compositor favorito", Paul McCartney começou por dedicar a sua atuação à mãe, Mary, enfermeira e parteira durante a II Guerra Mundial. A homenagem estendeu-se "a todos os médicos e enfermeiros, bem como o restante pessoal de saúde, que nos mantêm saudáveis". Para ver aqui: