O vocalista dos Pearl Jam foi um dos maiores destaques do evento "One World: Together at Home", que este sábado (madrugada de domingo em Portugal) juntou dezenas de estrelas da música, à distância, com a intenção de angariar fundos para o combate à covid-19.

Rodeado por velas e com a informalidade e um boné e uma camisa preta, Vedder tocou no seu velho órgão uma versão de 'River Cross', canção que os Pearl Jam editaram no recente "Gigaton". "Share the light/ won't hold us down", pode ouvir-se na letra.