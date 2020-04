Lady Gaga emocionou-se ao ver a prestação de Billie Joe Armstrong no festival "One World: Together at Home".

A cantora, que foi a curadora desta iniciativa e que teve honras de abertura e fecho do festival, assistiu à atuação a partir de sua casa, na companhia de Michael Polansky, seu namorado.

Ao ver o vocalista dos Green Day interpretar o clássico 'Wake Me Up When September Ends', sozinho à guitarra, a autora de 'Poker Face' não escondeu algumas lágrimas:

Mais tarde, Lady Gaga voltou a emocionar-se ao falar do evento em si, nas stories do Instagram.

"Desde pequena que sempre quis fazer as pessoas felizes e não sabia como, agora já sei", afirmou. Veja o vídeo: