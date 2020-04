Subindo ao palco mundo depois dos Moonspell e dos Sepultura e antes dos Metallica, os Slipknot foram uma das atrações do 'dia do metal' do Rock in Rio-Lisboa inaugural, em 2004, ano em que editaram o álbum "Vol. 3: (The Subliminal Verses)".

A banda norte-americana ficou cerca de uma hora em palco e tocou clássicos como 'Wait and Bleed', 'Spit it Out' ou 'Duality', então ainda fresco. Consulte abaixo o alinhamento completo e veja o vídeo.

Alinhamento:

(sic)

The Blister Exists

Eyeless

Three Nil

Duality

Disasterpiece

Pulse of the Maggots

The Heretic Anthem

Spit It Out

Wait and Bleed

People = Shit

Surfacing