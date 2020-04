O espetáculo "One World: Together at Home", que este sábado (início de domingo em Portugal) juntou, à distância, estrelas como Rolling Stones, Eddie Vedder, Paul McCartney ou Billie Eilish, terminou com uma colaboração entre Lady Gaga, Celine Dion, John Legend, o pianista Lang Lang e o tenor Andrea Bocelli.

'The Prayer', o dueto de 1999 de Dion e Bocelli, foi a canção escolhida, com o pianista a acompanhar as quatro vozes.