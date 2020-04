O músico norte-americano Christopher Cross não está a ter uma recuperação fácil, após ter sido infectado com o novo coronavírus.

Cross, que em 1979 venceu cinco Grammys pelo seu álbum de estreia, homónimo, revelou nas redes sociais que, apesar de estar melhor, não consegue andar.

"Estive doente durante semanas e comecei lentamente a recuperar. Infelizmente, como consequência da Covid-19, surgiram outros problemas", escreveu.

"De momento, estou com uma enorme fraqueza nos músculos e com as pernas temporariamente paralisadas, o que me impede de caminhar".

O músico explicou também que já se encontra a fazer terapia, e que os seus médicos lhe garantiram que irá recuperar.

"Queria que soubessem da minha situação, e que irei superar isto. Mal posso esperar para dar início à minha digressão de celebração de 40 anos de carreira. Espero ver-vos a todos", rematou.