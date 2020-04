Morreu Matthew Seligman, antigo baixista dos Soft Boys, vítima do novo coronavírus. Tinha 64 anos.

O vocalista e guitarrista da banda britânica, Robyn Hitchcock, homenageou o antigo colega nas redes sociais, escrevendo que "ninguém esperava que o Matthew nos deixasse de forma tão abrupta".

"Ele fez do 'Underwater Moonlight' um disco exuberante de se gravar e ouvir. Acreditava piamente nos Soft Boys e no álbum. Estávamos em 1980, intensificava-se a segunda Guerra Fria, e ele dizia que podíamos levar com uma bomba em cima, mas ao menos tínhamos composto um clássico. Estou muito grato por ter tocado com ele".

Após o fim dos Soft Boys, Matthew colaborou com várias grandes personalidades do rock dos anos 80, como os Thompson Twins, David Bowie, Peter Murphy, Thomas Dolby, Morrissey ou Chrissie Hynde.

A sua última colaboração, com os californianos The Armoires no LP "Zibaldone", data de 2019.