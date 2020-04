Morreu o contrabaixista norte-americano Henry Grimes, nome histórico do jazz. Tinha 84 anos.

Grimes foi figura de proa na cena free jazz dos anos 50 e 60, tocando com nomes como Don Cherry, Sonny Rollins, Cecil Taylor, Charles Mingus, Thelonious Monk, Albert Ayler, Sunny Murray, Pharoah Sanders ou Archie Shepp, entre muitos outros.

No início dos anos 70, Grimes abandonou por completo a música, chegando-se mesmo a acreditar que teria falecido. Foi "redescoberto" no início do novo milénio, em Los Angeles, a fazer trabalhos temporários para se poder sustentar.

Após o também contrabaixista William Parker lhe ter oferecido um novo instrumento, Grimes voltou aos palcos, tocando não só em Los Angeles como no Vision Festival, em Nova Iorque, em 2003.

De lá para cá, colaborou com artistas contemporâneos como Marc Ribot, John Zorn, Matana Roberts ou Nels Cline.