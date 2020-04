Em 2005, os Kaiser Chiefs estrearam-se a dobrar em Portugal: a 14 de agosto fizeram a primeira parte concerto dos U2 no Estádio Alvalade XXI, em Lisboa, e dois dias depois rumavam ao Alto Minho para uma atuação no festival Paredes de Coura.

Ainda hoje esse espetáculo é recordado por quem lá esteve, e até por quem não esteve e viu na televisão. Razão: o sempre energético Ricky Wilson aterrou mal, após um dos seus típicos saltos, e torceu o pé. Apesar das dores, bem evidentes, acabaria o espetáculo, sendo a sua história contada até hoje como exemplo de resistência.

O incidente aconteceu durante 'Everyday I Love You Less and Less', um dos êxitos da estreia dos ingleses, "Employment".

Alinhamento:



Na Na Na Na Naa

Saturday Night

Everyday I Love You Less and Less

Born to Be a Dancer

I Predict a Riot

Hard Times Send Me

Caroline, Yes

Sink That Ship

Modern Way

Oh My God

Take My Temperature

Este conteúdo vídeo é uma lista de reprodução que começa pela primeira canção do concerto: pode ver o resto do espetáculo clicando no botão de seguinte ou escolhendo outra canção no botão localizado do canto superior direito: