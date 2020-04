Em 2006, Roger Waters dava em Portugal, mais precisamente no Rock in Rio Lisboa, o primeiro concerto de uma digressão muito especial: aquela em que recordou um dos álbuns mais míticos dos Pinf Floyd, "The Dark Side of the Moon".

Foi na segunda parte do espetáculo que o disco de 1973 foi interpretado por Roger Waters, com o importante apoio da banda que o acompanhava e ainda das vozes de suporte. Na primeira parte, antes do intervalo, houve tempo para outras canções dos Pink Floyd e para temas de Roger Waters a solo.

O alinhamento do espetáculo, muito elogiado pela qualidade do som e da componente visual, foi este:

The Happiest Days of Our Lives

Another Brick in the Wall Part 2

Mother

Shine On You Crazy Diamond (Parts I-V)

Have a Cigar

Wish You Were Here

Set the Controls for the Heart of the Sun

The Gunner's Dream

Southampton Dock

The Fletcher Memorial Home

Perfect Sense (Parts 1 and 2)

Leaving Beirut

Sheep

Set 2 (The Dark Side of the Moon):

Speak to Me

Breathe

On the Run

Time

Breathe

The Great Gig in the Sky

Money

Us and Them

Any Colour You Like

Brain Damage

Eclipse

Encore:

In the Flesh

Vera

Bring the Boys Back Home

Comfortably Numb