101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

'Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades', José Mário Branco

(1971)

Porto, 1958. O General Humberto Delgado enche a Praça de Carlos Alberto, na sua sede de campanha à Presidência da República. O pai de José Mário Branco não era uma das 200.000 pessoas que apoiavam nesse dia o ‘General sem medo’, mas, por acaso do destino, ia a sair de uma livraria ali perto e foi alvo da carga que a polícia acometeu sobre os opositores ao regime.

Nesse tempo, José Mário andava com um autocolante de Humberto Delgado na lapela e a Praça de Carlos Alberto povoaria, também por isso, as suas noites de insónia anos mais tarde, em Paris. Praça de Carlos Alberto, Rua de Cedofeita, Travessa do Carregal, Rua de Miguel Bombarda, Rua do Breiner. Perdia o sono repetindo o nome de ruas do seu Porto para não perder o que o prendia ao seu país. Escolhera Paris para viver e para fugir à guerra colonial, para fugir à guerra para onde o PCP o gostaria de ver – para a revolução se fazer na frente de batalha na Guiné, em Angola ou em Moçambique, para veicular os princípios da esquerda interventiva, influenciando os militares a boicotar a guerra por dentro.

Que tinha José Mário Branco a ver com isso? Se tivesse mesmo de ir e pudesse escolher, iria para o lado dos turras combater a ditadura. Mas não pôde escolher nem quereria escolher. Escolheu Paris sem apoio que se visse. Ironicamente, foi um quadro superior do MPLA o primeiro que o ajudou na cidade-luz, já depois de ter vivido debaixo de pontes e de ter poupado pão.

Jurou que lá iria viver como se lá tivesse nascido e se como aí fosse viver para sempre. Mas sabia que à primeira oportunidade se piraria para Portugal. Paris era uma prisão, convinha; estava obrigado a lá estar e não conseguia por isso exercer a liberdade que o fazia estar ali, como contrassenso – apesar de França, porque já se tinha transposto a última fronteira com a Espanha de Franco, era o centro de uma Europa livre, que se podia calcorrear.

O seu apartamento era resguardo de ‘malta’ que aí aportava e a quem ele, Zé Mário, dava a primeira mão numa terra que lhe tinha sido madrasta. Para a sua ‘malta’ não ter de passar o que ele passara. Teria dado a mão a todos os que dele necessitassem, numa época que França chegou a ter 80.000 desertores e refratários portugueses. Gente de bom calibre, na sua maioria esclarecidos e conotados com uma ideologia – muito mais do que com partidos.

Traziam o brasão da esquerda, que os acompanhou, deduz-se, pela vida toda. Que é difícil a um homem despegar-se do seu passado, ainda que a ideologia que transporta tenha já pouca serventia. Também porque eram esclarecidos, tinham avidez por intervir. Tinham avidez pela radicalidade e nunca pela moderação. Viveram o Maio de 1968 – uma festa mais libertária que anarquista – e o seu futuro moldou-se para sempre a partir desse passado.

Essa ânsia de intervenção fez com que a cantiga fosse uma das armas empregues. Começava aí a tecer-se aquele que iria ser um chavão anos mais tarde do Portugal livre. As cantigas eram uma forma de provocar o debate político e José Mário Branco um dos timoneiros dessa provocação. Tocou por toda essa Europa livre onde havia portugueses. Liderou movimentos ideológicos ao lado de António José Saraiva e Maria Lamas. Mobilizou vontades. Apaixonou-se. E nunca teve projetos. José Mário Branco era enfim um homem apaixonado e vivia as suas paixões de forma resiliente; nunca em forma de projetos e muito menos de ganha pão.

Em 1971, já depois de incontáveis apresentações com a sua guitarra, a sua voz, as suas palavras e as de outros, já depois de ter lutado em cima do palco para esclarecer o seu povo acerca da única coisa que lhe interessava – a liberdade – edita um grande álbum. Com um grande título arrebatado de um soneto de Camões. Com uma grande canção charneira – com ‘letra’ do poeta maior. Com um punhado de grandes canções. De muitas palavras com sentido. Todas com sentido. O ‘mudam-se os tempos, mudam-se as vontades’ é um álbum de raiva, como a canção. Um álbum inconformado. Uma canção inconformada.

"Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" é um álbum mobilizador, desempoeirado, atual – como o seria sempre; foi-o aliás 400 anos antes, quando Camões escreveu este soneto. É um álbum sem adornos instrumentais, frugal nos modos e complexo na mensagem. Com pouca tralha, com pouca barulheira, com poucas acrobacias vocais (como José Mário se encarregava de defender) - como seriam os álbuns de José Afonso produzidos por ele, como ‘Cantigas do Maio’, embrião de tudo o que se viria a fazer por toda a década de 70, tanto em ditadura como em democracia.

Há cerca de uma década, dedicou-se apenas a trabalhar na música fora dos palcos. Porque considerava ter já pouco que intervir em nome próprio. Porque estava desalentado. Desiludido por se servirem do povo. Desiludido por se servirem da música. Produziu álbuns de ‘malta’ que ele percebia terem alguma coisa a dizer à gente, que era para si essencial, tendo-se esforçado por apurar as canções dessa ‘malta’, por lhes depurar as melodias e as mensagens. De ‘malta’ que, como ele, fizessem da música a sua amante em vez de sua esposa. Que, como ele, como Gulliver olhava para Glumdalclitch, revissem na música uma entidade maior, ‘a’ dimensão maior. Que não se servissem dela e que se pirassem quando já não tivessem nada para dizer.

‘Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades’ faz parte do glossário da nossa cultura, como fez parte da cultura que sempre acompanhou José Mário Branco. Portugal precisou deste artesão para saber então olhar o seu futuro. Porventura ainda hoje a ele recorra. Por muito que tentemos datar a sua ideologia e pô-la em causa, deveremos olhar para um Portugal que não deve fazer sentido sem homens que façam da inquietação a sua matriz ideológica e interventiva. Como José Mário Branco o fez.

E, afora este mudar-se cada dia,

Outra mudança faz de mor espanto:

Que não se muda já como soía.

