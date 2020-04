Os Rolling Stones são a nova confirmação do One World: Together at Home, o evento curado por Lady Gaga, que acontece amanhã, 18 de abril, com a participação de Eddie Vedder, Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Taylor Swift, Stevie Wonder, Lizzo e muitos mais.

De momento, desconhece-se a forma como Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood vão participar em simultâneo no espetáculo, mas a presença de todos está confirmadas.

"Tivemos a honra de ser convidados para participar neste programa, a partir de nossas casas, onde estamos em isolamento", escreveram os Rolling Stones em comunicado, chamando ao espetáculo "um evento fantástico na luta contra a covid-19".

Apresentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, com uma ajuda de várias personagens da Rua Sésamo, o "festival" - em que cada artista atuará a partir de sua casa - será transmitido em Portugal pela TVI, pela MTV e pela Rádio Comercial (a partir da 1h da manhã de sábado na MTV e da meia-noite na TVI e na Rádio Comercial).

Nas plataformas digitais, será possível ver performances exclusivas e conhecer histórias dos profissionais de saúde que por todo o mundo lutam contra a covid-19.

As receitas deste evento reverterão para o COVID-19 Solidarity Response Fund da Organização Mundial de Saúde, potenciado pelas Nações Unidas.