Robbie Williams tem passado o seu período de isolamento a dedicar-se ao karaoke, mostrando os seus dotes com vários diretos no Instagram.

Uma das últimas canções cantadas por si foi uma escolha surpreendente: 'Motorcycle Emptiness', clássico dos Manic Street Preachers.

No entanto, Robbie não mostrou ser o fã que se exigia, enganando-se por várias vezes na letra e esquecendo-se de vários versos, mesmo cantando por cima do original.

O cantor tentou ainda decifrar a letra de 'Motorcycle Emptiness': ao escutar "Culture sucks down words, itemise loathing and feed yourself smiles", o autor de 'Angels' comentou "não sei o que isto significa, mas é do caraças". Veja aqui: