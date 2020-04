Os Radiohead partilharam mais um concerto seu, com o objetivo de ajudar os fãs durante o período de isolamento.

A banda divulhou, no YouTube e na íntegra, o espetáculo que deu no festival Lollapalooza Berlim, em 2016, parte da digressão em torno de "A Moon Shaped Pool" - que também passou por Portugal, no NOS Alive.

Do alinhamento fazem parte não só as canções desse disco como ainda velhos clássicos, como 'Creep', canção com da qual os Radiohead se voltaram a "enamorar" nessa digressão.

Veja aqui o concerto e confira o alinhamento:

Burn the Witch

Daydreaming

Decks Dark

Desert Island Disk

Ful Stop

2 + 2 = 5

Lotus Flower

Reckoner

No Surprises

Bloom

Identikit

The Numbers

The Gloaming

Everything in Its Right Place

Idioteque

Bodysnatchers

Street Spirit (Fade Out)

Encore

Let Down

Present Tense

Paranoid Android

Nude

Weird Fishes/Arpeggi

Encore 2

Creep

Karma Police