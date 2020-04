Os Pink Floyd irão ajudar os fãs a manter-se em isolamento, com a partilha no YouTube de concertos históricos e material raro.

A iniciativa da banda, que se segue à dos Metallica e Radiohead, terá início já esta sexta-feira às 17h (em Portugal continental), com a transmissão do filme-concerto "PULSE", de 1995, no canal oficial dos Pink Floyd.

Este concerto faz parte da digressão em torno de "The Division Bell", e conta no alinhamento com mais de 20 canções, incluindo a interpretação na íntegra do clássico "The Dark Side of the Moon".

Em comunicado, a banda deseja "o melhor" aos fãs, e prometem "continuar a partilhar como de costume, para vos dar algumas imagens, música e vídeo interessantes, que nos ajudem a superar isto".

Acompanhe aqui o concerto: