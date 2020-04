Já se encontra disponível para escuta o novo álbum de Fiona Apple, "Fetch the Bolt Cutters", o seu primeiro disco desde "The Idler Wheel...", de 2012.

"Fetch the Bolt Cutters" conta ao todo com 13 canções, e com as participações especiais da atriz Cara Delevingne e da cantora Maude Maggart, podendo ser escutado em plataformas como o Spotify.

O álbum já está a reunir enormes elogios por parte da imprensa especializada, com a Pitchfork a atribuir-lhe uma rara nota 10: "nunca nenhuma música soou assim", pode ler-se.

Ouça aqui "Fetch the Bolt Cutters".