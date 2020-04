Taylor Swift cancelou a sua participação no NOS Alive, acaba de informar a promotora do festival de Algés, a Everything is New, em comunicado.

"Lamentamos comunicar que devido à situação atual de pandemia mundial de covid-19 e pelo momento único que estamos todos a viver, Taylor Swift decidiu cancelar a sua tour europeia até final de 2020, e assim não estará presente na edição de julho do NOS Alive. Entendemos e respeitamos a decisão da artista nesta altura de crise sanitária a nível mundial", pode ler-se no comunicado.

Quanto à realização do festival, a Everything is New admite poder vir a adiá-lo, mantendo o cartaz.



"Continuamos a avaliar todas as possibilidades de desfrutar da música no Passeio Marítimo de Algés e por isso estamos a trabalhar em todos os cenários, incluindo o adiamento de datas do festival, com o mesmo cartaz. Após o levantamento do Estado de Emergência, poderemos certamente tomar as decisões mais adequadas sobre a edição do NOS Alive, tendo sempre como prioridade a segurança de todos".

Taylor Swift era a cabeça de cartaz de dia 9 de julho, dia para o qual estão marcados concertos de Lumineers, Alt-J ou Khalid.