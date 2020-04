Morreu o ator Brian Dennehy, aos 81 anos, de causas naturais. A informação foi avançada pelo website TMZ.

Ao longo de mais meio século de carreira, Dennehy começou por trabalhar em séries como "Kojak", "MASH" ou "Dallas", mas foi a sua prestação em "A Fúria do Herói" - primeiro filme da saga "Rambo" - que o popularizou.

No currículo, contou ainda com papéis em filmes como "Silverado", "Cocoon - A Aventura dos Corais Perdidos", "Romeu e Julieta" e "Assalto à 13ª Esquadra".

Foi, no entanto, no teatro que se consagrou, vencendo um prémio Tony e um prémio Laurence Olivier pela sua interpretação de Willy Loman no clássico "Morte de um Caixeiro Viajante", de Arthur Miller. A adaptação da peça para televisão valeu-lhe também um Globo de Ouro e um prémio do Screen Actors Guild.