O cantor francês Christophe morreu ontem, 16 de abril, vítima de doença pulmonar, comunicou a sua mulher à agência noticiosa AFP.

A voz de canções como 'Aline' e 'Les Mots Bleus' tinha 74 anos.

"O Christophe partiu. Apesar da dedicação das equipas médicas, as suas forças abandonaram-no", escreveram a sua mulher, Véronique, e a sua filha Lucie.

De seu verdadeiro nome Daniel Bevilacqua, o cantor foi hospitalizado a 26 de março, em Paris, sendo mais tarde transferido para Brest, na Bretanha.

A sua família avança que Christophe foi vítima de enfisema pulmonar. A notícia, avançada pelo jornal Le Parisien, de que teria covid-19 nunca foi confirmada pelos seus descendentes.

O primeiro êxito de Christophe surgiu em plena vaga yé-yé, com 'Aline', em 1965. Nos seus álbuns de 1973 e 1974, "Les Paradis Perdus" e "Les Mots Bleus", contavam-se outros sucessos.

Nos anos 90, o cantor voltou à música, lançando cinco álbuns entre 1996 e 2016, ano do seu derradeiro disco, "Vestiges du Chaos".

"As suas palavras, as suas melodias e a sua voz fizeram-nos viajar e comoveram-nos. Com o desaparecimento de Christophe, a música francesa perde uma parte de sua alma, mas a melancolia das suas músicas é indelével", escreveu no Twitter o Ministro da Cultura francês, Franck Riester.