Bob Dylan voltou a divulgar uma canção nova. Depois de 'Murder Most Foul', épico de 17 minutos, o músico voltou à carga com 'I Contain Multitudes', canção com referências a ícones tão díspares quanto Anne Frank, Indiana Jones e os Rolling Stones.

Ao contrário de 'Murder Most Foul', 'I Contain Multitudes' conta com "apenas" 4 minutos e já se encontra disponível para escuta em todas as plataformas habituais. Ouça-a aqui: