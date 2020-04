'Armário' é a nova canção retirada de "Véspera", o próximo álbum dos Clã.

O tema tem letra de Capicua, que pela primeira vez colaborou com a banda de Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves.

"Esta foi a minha primeira colaboração com os Clã, de quem sempre fui fã e a quem sempre admirei o bom gosto. Ser convidada para escrever-lhes uma letra foi uma alegria", escreveu Capicua nas redes sociais.

"Quando nos encontrámos para ouvir algumas demos e falar sobre possíveis ideias, perguntei-lhes se tinham algum conceito para o álbum e se queriam sugerir algum caminho. Explicaram-me que gostam de dar toda a liberdade a quem lhes escreve e que o acaso costuma garantir a coerência do todo, mas que, se tivessem que situar o novo disco, seria no prenúncio que antecipa um grande acontecimento. O segundo antes da explosão. O hiato entre a normalidade e a ruptura. O batimento imediatamente antes do descompasso", recorda a rapper, dando conta de uma certa inspiração premonitória dos Clã.



"Ora foi daí que me surgiu esta letra. Lembrei-me do canário da mina que dá o sinal de alerta, antecipando a asfixia. Lembrei-me da onda que recua antes do maremoto. Lembrei-me do silêncio dos pássaros antes do estalar da tempestade. E resolvi usar essas imagens para falar indiretamente sobre ansiedade, depressão e pânico. As verdadeiras pandemias do nosso século", afirma.

"Curioso é perceber que o disco dos Clã acabou por ser terminado precisamente no momento que antecedeu o caos, e que agora estamos todos fechados em casa, mais ou menos claustrofóbicos, como a letra do 'Armário' sugere".

Veja aqui o vídeo de 'Armário' e a letra da canção.

Armário, Clã (2020)



Eu vou num arrepio

Eu vivo o desconforto

Eu sinto calafrio

Pressinto maremoto

Eu falho sempre o tiro

E digo que é por pouco

Faço mira ao destino

Mas do lugar de morto

Isto é um ápice

Isto é um triz

Eu estive quase

P'ra ser feliz

E o sitio não mergulho

O susto não me passa

Eu já não tenho orgulho

Mas preso a carapaça

É onde aquilo recua

É nuvem que ameaça

Eu já nem saio à rua

Com medo da desgraça



Dentro do meu armário não há vida

Eu sou como o canário da mina de carvão

Eu sinto falta de ar

Eu tenho falta de ar



As aves já não piam

O que ela já não sofre

As folhas rodopiam

E cheira a enxofre

Eu sou um gato preto

Eu nunca tenho sorte

Faço secar o trevo

Posso agoirar a morte

É um ápice

É um triz

Eu estive quase

P'ra ser feliz



Aqui no meu armário não há verão

Eu sou como o canário da mina de carvão

No escuro do armário não há vida

Eu sou como o canário da mina de carvão

Eu sinto falta de ar

Preciso sair

Eu tenho falta de ar

Eu quero sair

Não dá p'ra respirar

Eu quero sair