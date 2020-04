DJ Jazzy Jeff, músico e ator que o mundo conheceu nos anos 90 na série de comédia "O Príncipe de Bel-Air", acredita ter sido infetado com o novo coronavírus recentemente, contando que viu apagados da sua memória 10 dias de vida.

Em conversa com Will Smith, seu amigo e protagonista da sitcom referida acima, no Snapchat, o músico de 55 anos disse: "tinha vindo de uma viagem e quando cheguei a casa senti-me adoentado. Enfiei-me na cama e não me lembro dos 10 dias seguintes".

"A minha temperatura chegou aos 39,5º, tinha arrepios, perdi o cheiro e o palato. Quando fui fazer o raio-x ao tórax, a médica veio e disse-me que tinha pneumonia nos dois pulmões", explicou ainda, "as pessoas pensam que estamos no fim mas penso que estamos apenas no início [da pandemia]".