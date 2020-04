David Gilmour partilhou mais um live com os seus fãs, através da sua página do Facebook.

Rodeado pela família, o músico britânico lê algumas passagens do livro "Theatre of Dreamers", romance escrito pela sua mulher, Polly Samson.

O livro inspira-se no tempo que Leonard Cohen passou na ilha grega de Hidra, pelo que o clã Gilmour começa por ler algumas passagens de "Theatre of Dreamers".

Depois, a família Von Trapped, como jocosamente se referem a si mesmos, toca e canta duas canções de Leonard Cohen, "If It Be Your Will" e "Thanks For the Dance", falam sobre o malogrado músico canadiano, cujos poemas recitam, e respondem a perguntas colocadas pelos fãs no Facebook.