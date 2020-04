António Zambujo é o primeiro nome de uma série de espetáculos transmitidos no Instagram.

Da iniciativa, de título Heineken Convida, constarão vários concertos que os artistas darão em suas casas e aos quais o público poderá assistir na net.

A primeira destas atuações online e gratuitas, protagonizada por António Zambujo, acontece já amanhã, 18 de abril, pelas 21h30.

"No final da sua atuação online, António Zambujo irá cantar uma versão de uma música de um artista-mistério, convidando-o a assim formar uma corrente de músicos conceituados, que nas próximas semanas irá partilhar o melhor da música portuguesa com os fãs", pode ler-se em comunicado.

No final de cada concerto, serão revelados os artistas que se seguem e as datas das suas atuações. Em casa, o público poderá participar, partilhando as suas versões das canções de cada artista.

Entretanto, foram reveladas novas datas para os espetáculos Desconcerto, com António Zambujo, Miguel Araújo, Luísa Sobral e César Mourão, no Coliseu do Porto, a 18, 19 e 20 de outubro.