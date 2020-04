O convidado do décimo terceiro episódio do Posto Emissor é Benjamim. Nascido Luís Nunes, o músico de Lisboa falou sobre o disco que tem pronto a sair, as dúvidas sobre se deve ou não adiá-lo e a forma como tem passado estas semanas de isolamento social, com a sua avó.

Diretamente de sua casa, Benjamim falou ainda, em conversa com Lia Pereira e Luís Guerra, sobre o facto de ter aceitado participar no TV Fest, iniciativa do Ministério da Cultura que acabaria por ser cancelada, e das reações adversas que entretanto se geraram.

As primeiras impressões sobre os novos álbuns de Real Estate e Laura Marling, o estado dos festivais e dos concertos na Europa e em Portugal, e ainda os concertos "One World: Together At Home", com Paul McCartney, Lady Gaga, Billie Eilish e Eddie Vedder, entre outros, e "Jersey For Jersey", com Bruce Springsteen e outros artistas de Nova Jérsia, são outros dos assuntos abordados no episódio desta semana do podcast da BLITZ.

A condução deste Posto Emissor, gravado em condições especiais por forma a cumprir as recomendações das autoridades de saúde devido à covid-19, esteve a cargo de Lia Pereira e contou com edição multimédia de José Cedovim Pinto e Joana Beleza.

Sejam bem-vindos.