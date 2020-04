Kanye West defende que "as palavras são uma das nossas mais reles formas de comunicação" e revela que começou a comunicar com amigos por sons de 'bips'.

Em entrevista à GQ, o rapper norte-americano diz: "a música, o som, a comida, a dança são formas de comunicação não verbal. Ficamos tão presos às palavras. Temos de fazer coisas sem discurso. Temos de fazer coisas que deixam as pessoas sem fala. Temos de fazer coisas que façam com que as pessoas não digam nada".

"A maior liberdade é desafiar o vernáculo", continua, "ou adicionar algo ao vernáculo. Vi o Matt Williams no lobby de um hotel há umas semanas e assim que o vi, comecei a comunicar com ele por sons de bips. Conhecem o começo da canção do Bobby Digital? Foi assim. Abraçámo-nos e começámos a usar as memórias para tentar comunicar o futuro".

Bobby Digital é um alter ego de RZA, dos Wu-Tang Clan, criado no final dos anos 90.