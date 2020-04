A edição de 2020 do Rock Werchter, um dos maiores festivais de música da Europa, foi cancelada devido à pandemia da Covid-19.

A organização do festival belga anunciou a sua decisão nas redes sociais, justificando a sua decisão com a do governo daquele país, que proibiu eventos com grandes aglomerações de pessoas até ao dia 31 de agosto.

"A segurança dos nossos fãs, dos artistas e das equipas de produção é a nossa grande prioridade, sempre", afirmou, em comunicado. "Esta decisão é a correcta mas, ainda assim, estamos desolados".

Do cartaz faziam parte nomes como Kendrick Lamar, Strokes e Faith No More (anunciados para o NOS Alive), Pearl Jam, Pixies ou Thom Yorke. O Rock Werchter iria realizar-se de 2 a 5 de julho.

Segundo o jornal Bild, há também vários festivais alemães cancelados, como o Rock Am Ring, o Rock Im Park, o Wacken, o Melt ou o Hurricane & Southside, dada a proibição de grandes eventos da Alemanha até à mesma data. O festival Roskilde, na Dinamarca, também já foi cancelado, uma vez que este país também proibiu todos os eventos até 31 de agosto.