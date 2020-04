O ministro da cultura francês, Franck Riester, anunciou que o país vai permitir a realização de festivais de pequenas dimensões a partir de 11 de maio, dia em que é levantado o confinamento obrigatório: "podemos ver de que forma podem ser organizados certos desses eventos".

"É nesse sentido que devemos trabalhar com os festivais, as organizações profissionais, com os outros ministros preocupados com o fim do confinamento", acrescentou, salvaguardando que a prioridade será "a segurança dos espectadores, dos artistas e dos técnicos".

Riester assegura que "se os festivais forem adaptados para uma menor dimensão e não tiverem problemas de segurança, vamos apoiá-los".

"É um momento difícil para a cultura, com estes cancelamentos de festivais, mas o estado estará sempre do lado dos festivais para ultrapassar esta etapa de 2020 e preparar 2021", conclui o ministro.

As declarações do político foram feitas esta quinta-feira à rádio France Inter, poucos dias depois de o presidente Emmanuel Macron ter dito que todos os festivais e concertos estavam cancelados até meados de julho.

Esta medida surge numa altura em que países como a Alemanha e a Bélgica proibiram a realização de festivais de música ou outros eventos de massas até 31 de agosto.