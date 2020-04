O governo alemão proibiu todos os eventos que reúnam grandes concentrações de pessoas até ao final de agosto, devido à pandemia da Covid-19.

Segundo o canal NTV e o jornal Bild, esta proibição irá aplicar-se a concertos, festivais de música e eventos desportivos com espetadores.

Sem edição em 2020 ficarão, assim, festivais como o Rock Am Ring e o Rock Im Park (que contavam com os System of a Down e os Green Day no alinhamento) e o Wacken Open Air (onde figuram os Slipknot e os Judas Priest).

Ainda que esta decisão do governo alemão não tenha sido confirmada oficialmente pela chancelor, Angela Merkel, a NTV refere que a decisão foi tomada em conjunto com os líderes de cada um dos estados federais.

A Alemanha junta-se assim à Bélgica e à Dinamarca, que também proibiram a realização de festivais de música até ao dia 31 de agosto.