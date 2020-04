Michael Bublé está a ser fortemente criticado nas redes sociais depois de ter dado uma cotovelada à mulher, a atriz Luisana Lopilato, num dos vários vídeos que o casal tem partilhado em direto com os fãs no Instagram. O artista canadiano, segundo alguns seguidores, já teve outras atitudes menos cordiais com Lopilato noutros vídeos.

A atriz argentina começou a receber mensagens dos fãs que tentaram convencê-la de que está a ser vítima de maus tratos. Apesar de o cantor não ter respondido, o vídeo com a cotovelada não foi depois repartilhado no seu canal de YouTube, como os restantes.

Quem respondeu foi Lopilato, defendendo o marido num post no seu Instagram: "todos os dias, eu e o meu marido fazemos vídeos em direto para vos levar um pouco de alegria, entretenimento, e temos que aguentar ler e ouvir o que publicam pessoas mal-intencionadas que dizem o que lhes apetece sem conhecer nada sobre a nossa família".

"Quero que saibam que não tenho quaisquer dúvidas sobre quem é o meu marido e que voltaria a escolhê-lo mil vezes", acrescenta ainda a atriz, "não é justo! Deixo para Deus as consequências! O mundo precisa mais do que nunca, neste momento, de amor, esperança, valores, unidade e solidariedade. Não desse tipo de pessoas".

Mas os fãs não se calaram, respondendo com mensagens como "estás a gozar? Ele trata-te de forma cretina em todos os vídeos, não há brincadeira nenhuma aí. Ninguém está a presumir nada porque os vídeos falam por eles" ou "ele zanga-se contigo porque chegas atrasada a um live do Instagram, porque traduzes para espanhol quando ele não queria que o fizesses, bateu-te. Sai daí. Isso é violência!!!".