Richard Marx, cantor norte-americano que virou fenómeno mundial nos anos 80 e 90 com êxitos como 'Right Here Waiting', 'Hazard' ou 'Now and Forever, tornou-se agora um sucesso no Twitter, especialmente com as suas publicações anti-Trump.

Com cerca de 225 mil seguidores, o músico, que manteve uma carreira discográfica ativa até aos dias de hoje, partilha regularmente memes, gifs e artigos que mostram o seu descontentamento com a forma como o presidente dos Estados Unidos está a lidar com a pandemia de Covid-19.

Entre uma das publicações mais aguerridas de Marx está esta, reagindo a uma conferência de imprensa na qual Trump defendeu que o coronavírus se tinha tornado demasiado sofisticado para os antibióticos:

"Hey, génio do estábulo: está provado cientificamente que os antibióticos não são eficientes contra vírus. É um facto. Há anos. E mais: és um estúpido que está a fazer com que cada vez mais pessoas morram a cada quatro minutos. E mais, disseste que namorarias com a tua própria filha".

Apesar de fazerem sucesso, as declarações do cantor atraem também muitos críticos, entre os quais se encontram a banda de nu-metal Trapt, que chegou a acusá-lo de "beijar o rabo aos media de esquerda". Em entrevista ao site Stereogum, o artista disse que os filhos tiveram de lhe explicar quem eram os Trapt.

"Os meus filhos gostaram deles durante um segundo quando eram novos, mas eu não sabia quem eles eram. E essa troca de galhardetes foi uma coisa tão momentânea que no dia seguinte já me tinha esquecido", disse Marx.