Kanye West confirmou em entrevista à revista GQ que vai votar pela primeira vez nas eleições presidenciais nos Estados Unidos e, certamente, em Donald Trump. "Vou definitivamente votar desta vez. E todos nós sabemos em quem", disse o rapper.

"Não vou admitir que as pessoas à minha volta e as pessoas que acham que a minha carreira vai acabar dizer-me o que seja", continuou, "porque, vejam bem: ainda aqui estou! O [álbum] 'Jesus is King' foi número".

Recorde-se que o músico não votou nas eleições norte-americanas de 2016 mas disse que se tivesse votado teria sido em Trump e não na democrata Hillary Clinton: "disseram-me que se não a apoiasse a minha carreira acabava. Que tipo de campanha é essa? É como se a campanha do Obama fosse 'estou com os negros'".

"De que vale ser uma celebridade se não podes ter a tua própria opinião? Cada um tem a sua opinião", disse ainda West, que nos últimos quatro anos se encontrou várias vezes com Trump e chegou mesmo a usar um boné vermelho a dizer MAGA (Make America Great Again), imagem de marca da campanha de Trump em 2016.