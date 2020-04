John Legend publicou um vídeo no qual apela ao governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, para que tenha em conta os presos no combate à propagação do novo coronavírus.

Referindo-se às cadeias daquele estado, o músico afirmou que "o distanciamento social não existe" e "garantir uma boa higiene não é opção".

"Os nossos líderes têm de fazer todos os possíveis para impedir que os presos, e os que trabalham nas prisões, adoeçam e espalhem" o vírus, continuou. "Governador Cuomo, está na altura de agir. As comunidades nova-iorquinas podem ficar maia seguras e saudáveis se reduzir a população prisional".

Andrew Cuomo tem sido dos mais ferozes críticos de Donald Trump durante a pandemia. Esta semana, deixou um desafio ao presidente, após este ter afirmado que a decisão de terminar o confinamento obrigatório era sua.

"Se ele acha que irá forçar este estado, ou qualquer outro estado, a fazer algo imprudente e irresponsável que possa pôr em perigo vidas humanas...", disse, à NBC, prometendo processar Trump caso isso se verifique.