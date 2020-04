Paris Jackson, filha de Michael Jackson, hoje com 22 anos, continua a apostar numa carreira cinematográfica e vai fazer de Jesus no vindouro filme independente "Habit". Depois de se dedicar à moda, Jackson participou no filme de 2018 "Gringo" e gravou também "The Space Between", que está neste momento em pós-produção.

Em "Habit", desempenha o papel de uma "rapariga divertida com um fetiche por Jesus que se envolvida num negócio de droga violento e se mascara de freira para tentar escapar ao problema".

Além de Jackson, participam no filme Gavin Rossdale (dos Bush) e a atriz Bella Thorne, com a realização a ficar a cargo da também atriz Janell Shirtcliff. Veja a primeira imagem de Paris Jackson como Jesus em "Habit" abaixo.