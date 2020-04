O festival Bilbao BBK Live só não se irá realizar "por ordem governamental", afirmou à Radio Euskadi o diretor executivo da promotora responsável pelo evento, Alfonso Santiago.

Santiago, que também organiza o Azkena Rock, explicou que neste momento "não existe nenhuma proibição de eventos onde exista aglomeração de pessoas", e que há que "aguentar" para que o "sector não se afunde".

"90% dos festivais de junho, julho e agosto mantêm-se de pé", continuou, revelando ainda que os seus eventos não têm qualquer seguro contra pandemias.

Juanjo Álvarez, especialista em Direito Internacional citado pela EiTB, a estação pública do País Basco, explicou posteriormente que "as seguradoras excluem este tipo de pandemias".

Recorde-se que o Bilbao BBK Live realiza-se todos os anos nas mesmas datas que o NOS Alive, com ele partilhando habitualmente alguns dos principais nomes, como é o caso de Kendrick Lamar, este ano.

No cartaz do Bilbao BBK Live estão ainda confirmados nomes como os Placebo, The Killers e os Pet Shop Boys. Já o Azkena Rock contará com Brian Wilson, John Fogerty, Patti Smith e Incubus.

A BLITZ falou com os promotores dos principais festivais portugueses, que mantêm uma confiança 'realista' em tempos adversos. Traçámos também o cenário no resto da Europa. Pode ler aqui o artigo completo.