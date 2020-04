Foram hoje reveladas as novas datas dos espetáculos do humorista John Cleese no Coliseu de Lisboa.

Inicialmente marcadas para maio deste ano, as atuações do veterano britânico passam para junho do próximo ano, devido à pandemia de covid-19.

Segundo a Everything is New, estas são as novas datas:

3 de maio de 2020 - 18 de junho de 2021

4 de maio de 2020 - 19 de junho de 2021

5 de maio de 2020 - 20 de junho de 2021

6 de maio de 2020 - 21 de junho de 2021

7 de maio de 2020 - 22 de junho de 2021

Os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas, acrescenta a promotora dos espetáculos.