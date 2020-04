O concerto dos Yes no Campo Pequeno, que se deveria realizar no dia 24 deste mês, foi adiado para o dia 11 de abril de 2021.

A Everything Is New, promotora responsável pelo evento, justifica esta decisão com a pandemia provocada pela Covid-19, e as recomendações da Direção Geral de Saúde no que respeita ao distanciamento social.

A organização comunica que os bilhetes entretanto adquiridos irão ser válidos para a nova data, encontrando-se bilhetes à venda a preços que vão dos 24 euros aos 32 euros.

A banda britânica deixou ainda uma mensagem aos fãs, dizendo esperar que estes estejam bem de saúde.

"Mal podemos esperar para, por fim, tocar o 'Relayer' e outros clássicos dos Yes para os nossos fãs, em 2021", pode ler-se.

Confira todos os preços dos bilhetes:

Yes | 11 de abril de 2021 | Campo Pequeno, Lisboa

Plateia em Pé * 30€

Bancada * 30€

Camarote 1ª * 32€

Galeria 1ª * 24€

Mob. Condicionada * 24€