Os concertos dos Machine Head em Portugal que deveriam decorrer nos dias 23 e 24 de abril e já tinha sido adiados devido à pandemia de Covid-19 foram agora remarcados. As novas datas, confirma a promotora House of Fun, são: 13 de outubro no Coliseu de Lisboa e 14 de outubro no Coliseu do Porto.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas, mas quem quiser proceder à devolução deverá contactar as bilheteiras onde foram comprados após o levantamento do estado de emergência. Ainda há ingressos à venda, nos locais habituais, ao preço único de €32,00.

A banda regressa assim a Portugal para comemorar o 25º aniversário do álbum de estreia, "Burn My Eyes".