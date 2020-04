Bruce Springteen, Jon Bon Jovi e outros músicos com raízes na cidade de New Jersey, nos Estados Unidos, vão atuar num concerto especial, destinado a angariar verbas para um fundo de ajuda aos afetados pela covid-19.

Além de Springsteen e Bon Jovi, estão confirmadas neste evento os cantores Tony Bennett, Charlie Puth, SZA e Halsey e os atores Chris Rock e Danny DeVito. Todos atuarão a partir de suas casas, com transmissão na televisão, rádio e net (Apple Music, E Street Radio e SiriusXM).

O espetáculo realiza-se na próxima quarta-feira, 22 de abril, pelas 23h (hora de Portugal continental).

Entretanto, já no próximo sábado, 18 de abril, acontece o One World: Together at Home, com dezenas de figuras da música e também do cinema e televisão.