Os Arcade Fire aproveitaram este período de isolamento para compor um novo álbum. Quem o diz é o vocalista e guitarrista da banda, Win Butler.

Numa carta escrita à mão e publicada nas redes sociais, o músico canadiano afirma que o processo de escrita se intensificou, que a banda estava quase a entrar para estúdio para gravar música nova, antes da pandemia.

"Andávamos a explorar muitos temas líricos e musicais assustadoramente relacionados com aquilo que se passa hoje em dia", escreveu, revelando que uma das canções novas tem como título 'Age of Anxiety'.

"Ainda que esta crise altere ou destrua certos aspetos da indústria musical", continuou, "creio que só fortalecerá a música enquanto arte. Nunca a sentimos tão essencial, espiritual e insubstituível. É uma igreja que vive no ar, entre a fonte e os vossos ouvidos".

Butler não revelou, no entanto, qualquer título ou data de lançamento para aquele que será o sucessor de "Everything Now", de 2017. Leia aqui a carta completa do músico aos fãs: