Os One Direction podem estar a preparar um regresso para celebrar o 10º aniversário. A banda, que se juntou em 2010 no âmbito do concurso de talentos televisivo "The X Factor", separou-se em 2016, já depois de Zayn Malik ter abandonado o projeto.

Entre as várias pistas que os fãs encontraram no sentido de haver um regresso ao ativo, está o facto de, no passado fim de semana, Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan e Harry Styles, bem como a conta oficial dos One Direction, terem voltado a seguir Zayn Malik no Twitter.

Outra mudança prende-se com a informação básica da banda que surge na pesquisa do Google: Zayn voltou a estar listado como vocalista e não como ex-elemento. Na Apple Music, a fotografia de perfil do grupo voltou a exibir os cinco elementos.

Na semana passada, Liam Payne deu uma entrevista ao jornal The Sun e ao ser questionado sobre uma eventual reunião dos One Direction disse: "neste momento não sei bem aquilo que me é permitido dizer", acrescentando ainda que têm falado muito entre eles nas últimas semanas sobre o 10º aniversário.

"Há um número de coisas diferentes nas quais temos estado todos a trabalhar para tentar fazer algo acontecer", afirmou também, "mas mais do que qualquer outra coisa tem sido muito bom termos entrado em contacto uns com os outros novamente".