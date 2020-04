O espetáculo One World: Together at Home, que acontece de sábado para domingo pela uma da manhã, acaba de confirmar a participação de numerosos artistas de nomeada.

Depois de anunciadas atuações de Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish ou Stevie Wonder, o evento curado por Lady Gaga conta agora também a participação dos músicos Alicia Keys, LL Cool J, Camila Cabello, Celine Dion, Jennifer Lopez, Sam Smith, Pharrell Williams, Shawn Mendes, Taylor Swift e Usher, além dos atores e apresentadores Amy Poehler, Awkwafina, Ellen DeGeneres, Lupita Nyong'o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey e Victoria Beckham.

Apresentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, com uma ajuda de várias personagens da Rua Sésamo, o "festival" - em que cada artista atuará a partir de sua casa - será transmitido em Portugal pela TVI, pela MTV e pela Rádio Comercial (a partir da 1h da manhã de sábado na MTV e da meia-noite na TVI e na Rádio Comercial).

Nas plataformas digitais, será possível ver performances exclusivas e conhecer histórias dos profissionais de saúde que por todo o mundo lutam contra a covid-19.

As receitas deste evento reverterão para o COVID-19 Solidarity Response Fund da Organização Mundial de Saúde, potenciado pelas Nações Unidas.