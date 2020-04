Os Metallica partilharam esta segunda-feira mais um concerto histórico, com vista a ajudar os fãs a permanecerem em casa durante a pandemia.

O novo "episódio" das #MetallicaMondays remete-nos para 2017, quando o quarteto atuou no festival Outside Lands, na sua cidade-natal, São Francisco.

O espetáculo fez parte da digressão mundial em torno de "Hardwired... To Self-Destruct", o seu último álbum de estúdio, e contou ao todo com 18 canções no alinhamento, incluindo clássicos como 'Enter Sandman'.

O concerto dos Metallica no Outside Lands 2017 está disponível no YouTube, e pode vê-lo aqui: