Morreu a cantora Ceybil Jefferies, também conhecida por Sweet Sable, vítima do novo coronavírus.

A cantora obteve o seu maior sucesso nos anos 90, emprestando a sua voz a êxitos house e R&B como 'Love So Special' ou 'Old Times' Sake'.

A sua idade não foi divulgada, e a sua morte foi confirmada pelos seus amigos e pelo produtor Salaam Remi, nas redes sociais.

Ao longo da sua carreira, Jefferies - que nasceu Sybil Jefferies, e que mudaria por várias vezes de nome artístico - editou dois LPs, "Let the Music Take Control" (1991) e "Old Times' Sake" (1994), aos quais juntou vários singles, quer em nome próprio quer com artistas como os K.X.P., Deep Zone ou Malawi Rocks.

Em 1994, 'Old Times' Sake' chegou ao 15º lugar da tabela de vendas R&B, nos Estados Unidos. Com a viragem do milénio, Jefferies praticamente abandonou a música, após lhe ter sido diagnosticada neurosarcoidose.