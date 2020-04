'Happy', de Pharrell Williams, foi a canção mais ouvida no Reino Unido na última década.

Lançada em 2003, a canção lidera uma lista com apenas uma mulher - Adele com 'Rolling In The Deep', em segundo lugar - e apenas dois artistas britânicos, Adele e Mark Ronson, que surge em sétimo lugar, com 'Uptown Funk', a sua colaboração com Bruno Mars.

Curiosamente, Pharrell aparece novamente em quarto lugar, através de 'Get Lucky', a sua canção com os Daft Punk e Nile Rodgers.

Pharrell Williams já agradeceu a preferência dos ouvintes, dizendo-se muito "honrado" por saber que 'Happy' foi a canção mais popular no Reino Unido na última década.

"Quando era miúdo e via todos os meus artistas favoritos a dar concertos no Reino Unido, nunca pensei que viesse a fazer parte dessa história".

"Vivemos tempos loucos e sei que recorremos a canções para tentarmos ultrapassar certas coisas. Se a minha música vos tiver ajudado de alguma forma, fico muito grato. Obrigado".

Veja aqui o top 10 das canções mais tocadas na rádio e na televisão do Reino Unido nos anos 00.

1. Happy – Pharrell Williams

2. Rolling In The Deep – Adele

3. Moves Like Jagger – Maroon 5 featuring Christina Aguilera

4. Get Lucky – Daft Punk featuring Pharrell Williams and Nile Rodgers

5. Can’t Stop The Feeling! – Justin Timberlake

6. I Gotta Feeling – Black Eyed Peas

7. Uptown Funk – Mark Ronson featuring Bruno Mars

8. Counting Stars – OneRepublic

9. Forget You – CeeLo Green

10. Sex On Fire – Kings Of Leon